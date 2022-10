Novo filme do ‘Scooby-Doo’ confirma que Velma é lésbica; veja cenas

Longa ‘Trick or Treat’ mostra a integrante da Mistério S/A encantada ao conhecer uma figurinista

Reprodução/Warner Bros. Cena de 'Trick or Treat Scooby-Doo' deixa claro que Velma é lésbica



Cenas do novo filme da animação “Scooby-Doo” confirmaram que a personagem Velma é lésbica. Os vídeos viralizaram nas redes sociais e muitos seguidores enfatizaram o quanto é representativo ter personagens LGBTQIA+ em produções desse tipo. As especulações dos fãs sobre a orientação sexual da personagem começaram há muitos anos. O cineasta James Gunn, que dirigiu os filmes em live-action de “Scooby-Doo”, e Tony Cervone, produtor supervisor da série de animação “Mistério S/A”, já tinham confirmado que Velma é lésbica, mas essa foi a primeira vez que isso ficou nítido em cena. No filme “Trick or Treat Scooby-Doo”, a integrante da Mistério S/A fica completamente encantada ao conhecer a figurinista Coco Diablo. Em 2020, Gunn chegou a declarar no Twitter que no roteiro original do live-action de 2021, a Velma seria lésbica, mas o estúdio tornou a questão ambígua no primeiro filme e, na sequência, ela “ganhou” um namorado. No mesmo ano, no mês do orgulho LBGTQIA+, Cervone também comentou sobre o assunto nas redes sociais: “Eu já disse isso antes, mas Velma em ‘Mistério S/A’ não é bi. Ela é lésbica”. Veja cenas do novo filme: