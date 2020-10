Novo teaser de ‘The Mandalorian’ revela retorno de personagem para 2ª temporada; assista

Série live-action do universo de Star Wars terá novos episódios lançados em 30 de outubro

Reprodução/ Twitter Novo teaser de 'The Mandalorian' foi lançado pela Disney+



O perfil do Disney+ no Twitter postou neste sábado, 17, um novo teaser inédito da 2ª temporada de ‘The Mandalorian‘. Além de mostrar o Mandaloriano (Pedro Pascal) em ação ao lado de Baby Yoda e de Cara Dune (Gina Carano) e Greef Karga (Carl Weathers), a prévia revela o retorno do alien Mythrol (Horatio Sanz), que apareceu na 1ª temporada. Os novos episódios estarão disponíveis no serviço de streaming no dia 30 de outubro e, na próxima segunda-feira, 19, os fãs poderão assistir ao trailer completo no intervalo do Monday Night Football, na NFL. Assista ao teaser:

Don’t miss an exclusive look at the new season of #TheMandalorian during @ESPN Monday Night Football! New episodes of the Original Series start streaming Oct. 30 on #DisneyPlus. pic.twitter.com/jsKVZvtAQN — Disney+ (@disneyplus) October 17, 2020

A série live-action do universo de Star Wars na televisão acompanha as aventuras do mandaloriano caçador de recompensas, interpretado por Pedro Pascal. Na primeira temporada, ele se depara com a missão de entregar uma criatura, que é um bebê da raça de Yoda. Ao se recusar, ele precisa fugir e encontrar um lugar seguro para a criança. Durante a exibição, o bebê Yoda virou a sensação e conquistou os fãs, ganhando muitos produtos para comercialização, desde então.