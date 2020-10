Michael B. Jordan produzirá live-action de ‘Super Choque’

Ator disse estar muito orgulhoso de fazer parte do projeto do super-herói adolescente negro que tem poderes eletromagnéticos

Reprodução Ator, que interpretou o vilão Killmonger, trabalhará na produção do live-action



O ator Michael B. Jordan anunciou que participará da produção do filme “Super Choque” ao lado da Warner Bros. por meio do selo Outlier Society. Em entrevista ao The Hollywood Reporter, o ator comemorou a oportunidade. “Tenho orgulho de fazer parte da construção de um novo universo centrado em heróis negros. Nossa comunidade merece isso. A Outlier Society está comprometida em dar vida a diversos conteúdos de quadrinhos em todas as plataformas e estamos entusiasmados com a parceria com Reggie e Warner Bros nesta etapa inicial”, disse.

Super Choque apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em 1993 e, uma década depois, virou série animada centrada no adolescente Virgil Hawkins que se transforma em um super-herói que ganha poderes eletromagnéticos após ser exposto a um gás. Jordan fez sucesso ao trabalhar em filmes como “Pantera Negra” e na franquia “Creed”. Reginald Hudlin, que escreverá a nova graphic novel do herói prevista para 2021, também produzirá o longa.