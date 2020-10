Mãe de Cristiano, da dupla com Zé Neto, sofre parada cardíaca e está internada

View this post on Instagram

Informamos que a live Drive-in na Terra, da dupla Zé Neto e Cristiano, que aconteceria nesta sexta-feira, 16 de outubro, às 20h30, será adiada. O motivo foi em razão a saúde da mãe do cantor Cristiano. A senhora Zenaide Táparo se encontra internada em um hospital na cidade São José do Rio Preto/SP. Infelizmente, hoje o seu estado se agravou. Os cantores, que estavam em Goiânia, retornaram para o interior de São Paulo para prestar suporte à família. A dupla e todos nós da família Zé Neto & Cristiano pedimos orações pela recuperação da dona Zenaide. Agradecemos a compreensão de todos e em respeito a todos os envolvidos, a live será transmitida no próximo domingo, 18 de outubro às 20h, com um mega show da dupla @maiaraemaraisa. A live será transmitida nos canais das duas duplas.