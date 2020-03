‘Os Novos Mutantes’: Personagens encaram piores medos em novo comercial

Reprodução/YouTube Maisie Williams será a mutante Lupina no primeiro filme de terror da franquia



Saiu nesta segunda-feira (2) um comercial inédito para “Os Novos Mutantes“, próximo filme do 20th Century Studios sobre os heróis de X-Men. A produção será o primeiro filme de terror da franquia.

O vídeo apresenta os personagens confinados no hospital comandado pela Dra. Cecilia Reyes, vilã vivida por Alice Braga. Em pouco tempo, os jovens mutantes descobrem os seus piores medos dentro da clínica, além de serem atormentados por estranhos fenômenos.

Após dois anos do primeiro trailer, uma nova prévia do longa foi divulgada no início deste ano. Apesar das especulações de que o filme teria sido alterado, Alice Braga garantiu que isso não aconteceu e afirmou que a versão que chegará aos cinemas é a originalmente filmada.

Além de Braga, “Os Novos Mutantes” conta com mais um brasileiro no elenco: Henry Zaga, de “13 Reasons Why”, será o Mancha Solar. Maisie Williams viverá Lupina; Charlie Heaton será Míssil; Blu Hunt é Miragem; Anya Taylor-Joy é Magia.

