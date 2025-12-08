‘O Agente Secreto’ é indicado a Melhor Filme Globo de Ouro; Wagner Moura disputa Melhor Ator

Na disputa pelo prêmio de Melhor Filme de Drama, a produção brasileira enfrenta concorrentes como ‘Frankenstein’, ‘Hamnet’, ‘Pecadores’ (Sinners) e ‘Valor Sentimental’

Divulgação



O cinema brasileiro obteve destaque internacional na manhã desta segunda-feira (8) com o anúncio dos indicados ao Globo de Ouro 2026. O longa-metragem “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi indicado na categoria principal de Melhor Filme de Drama, além de concorrer como Melhor Filme de Língua Não-Inglesa.

Protagonista da trama, Wagner Moura foi nomeado para a categoria de Melhor Ator em Filme de Drama. A premiação, considerada um dos principais termômetros para o Oscar, ocorrerá no dia 11 de janeiro, em Los Angeles.

Concorrência de peso

Na disputa pelo prêmio de Melhor Filme de Drama, a produção brasileira enfrenta concorrentes como “Frankenstein”, “Hamnet”, “Pecadores” (Sinners) e “Valor Sentimental”. Curiosamente, o francês “Foi Apenas um Acidente” (It Was Just An Accident) aparece como rival tanto na categoria de Drama quanto na de Língua Não-Inglesa.

Já na categoria de atuação, Wagner Moura disputa o troféu ao lado de nomes consagrados da indústria. Entre os citados nas listas de indicados estão Michael B. Jordan (“Pecadores”) e Joel Edgerton (“Train Dreams”/”Sonhos de Trem”).

Trama

Ambientado no Recife de 1977, durante a ditadura militar, “O Agente Secreto” acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor universitário que retorna à capital pernambucana em busca de refúgio, mas acaba envolvido em uma rede de espionagem e conspiração.

O filme é a aposta oficial do Brasil para buscar uma vaga no Oscar 2026 e já acumula reconhecimento internacional. A produção foi premiada no Festival de Cannes (maio) e pelo Círculo de Críticos de Nova York (NYFCC), onde levou os prêmios de Melhor Filme Internacional e Melhor Ator.

A indicação marca mais um capítulo na história do Brasil no Globo de Ouro, que já teve representantes como “Central do Brasil” (1999) e, mais recentemente, “Ainda Estou Aqui”, indicado na edição anterior.