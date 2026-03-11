O Agente Secreto: elenco, sinopse e tudo sobre o filme brasileiro

Novo longa de Kleber Mendonça Filho traz Wagner Moura em suspense político aclamado e indicado ao Oscar

O cinema brasileiro vive um momento histórico com O Agente Secreto (2025). Dirigido por Kleber Mendonça Filho (conhecido por Bacurau e Aquarius), o filme não apenas marca o retorno de Wagner Moura a uma produção nacional de grande porte, como também consolidou sua presença na temporada de premiações de 2026, incluindo indicações ao Oscar.

Ambientado na década de 1970, o longa combina a tensão de um thriller político com a atmosfera única do Recife, entregando uma das obras mais aguardadas e discutidas dos últimos anos.

Abaixo, você confere a ficha técnica completa, quem interpreta quem e onde assistir a esta produção.

Enredo e sinopse oficial

A trama se passa no Brasil de 1977, durante o período da Ditadura Militar. A história acompanha Marcelo (Wagner Moura), um professor universitário e especialista em tecnologia na faixa dos 40 anos. Fugindo de ameaças políticas e de um passado violento em São Paulo, ele viaja para o Recife na semana do Carnaval.

O objetivo de Marcelo é reencontrar seu filho e tentar recomeçar a vida. No entanto, ao chegar à capital pernambucana, ele descobre que a cidade não é o refúgio seguro que imaginava. Cercado por paranoia, agentes do governo e uma rede de vigilância constante, Marcelo precisa navegar por uma teia de segredos enquanto tenta proteger sua família e manter sua verdadeira identidade oculta.

Quem está no elenco do filme brasileiro O Agente Secreto

A escolha do elenco foi um dos pontos mais elogiados pela crítica internacional, rendendo inclusive uma indicação ao Oscar de Melhor Direção de Elenco. A produção mistura astros consagrados com talentos locais do Nordeste e nomes internacionais.

Confira os principais nomes e seus respectivos personagens:

Wagner Moura como Marcelo (também usa os codinomes Armando e Fernando): O protagonista, um intelectual em fuga que tenta sobreviver ao sistema repressivo.

Maria Fernanda Cândido como Elza : Uma personagem chave na trama que cruza o caminho de Marcelo no Recife.

Gabriel Leone como Bobbi : Um jovem que se envolve na complexa dinâmica de espionagem e fuga.

Alice Carvalho como Fátima : Atriz revelação (conhecida por Cangaço Novo ), interpreta uma figura central na resistência local.

Carlos Francisco como Seu Alexandre : O ator veterano, parceiro frequente de Kleber Mendonça, traz gravidade ao núcleo de apoio.

Isabél Zuaa : Atriz portuguesa de destaque, interpreta uma das aliadas de Marcelo.

Outros nomes importantes no elenco de apoio:

Tânia Maria como Dona Sebastiana.

Thomás Aquino (de Bacurau ) como Arlindo.

Hermila Guedes em participação especial.

Udo Kier : O ator alemão, que também esteve em Bacurau , faz uma participação marcante.

Enzo Nunes como o filho de Marcelo.

Rubens Santos e Laura Luz .

Curiosidades e premiações

O filme percorreu uma trajetória de sucesso absoluto antes mesmo de chegar ao grande público.

Reconhecimento no Oscar 2026: O longa fez história ao receber múltiplas indicações, incluindo Melhor Filme Internacional, Melhor Ator (Wagner Moura) e Melhor Direção de Elenco. Vitória em Cannes: Na sua estreia mundial no Festival de Cannes de 2025, Wagner Moura conquistou o prêmio de Melhor Ator e Kleber Mendonça Filho recebeu o prêmio de Melhor Diretor. Reconstituição de época: As filmagens ocorreram no Recife e contaram com um trabalho minucioso de direção de arte para recriar a atmosfera, a arquitetura e os veículos de 1977. Parceria inédita: Embora sejam dois dos maiores nomes do audiovisual brasileiro, esta é a primeira vez que Kleber Mendonça Filho dirige Wagner Moura em um longa-metragem.

Data de lançamento e onde assistir

O filme teve sua estreia nos cinemas brasileiros em novembro de 2025, com distribuição pela Vitrine Filmes.

Para o formato digital e home video, a Netflix adquiriu os direitos de exibição no Brasil. O longa deve chegar ao catálogo do streaming ao longo de 2026, após cumprir sua janela exclusiva nas salas de cinema e finalizar sua campanha na temporada de premiações. Recomenda-se verificar a programação dos cinemas locais, pois o filme costuma retornar a cartaz em épocas de premiação como o Oscar.

Com uma narrativa que mistura suspense noir e drama humano, O Agente Secreto já se estabeleceu como um clássico instantâneo, reafirmando a potência do cinema brasileiro no cenário global e a capacidade de contar histórias locais com apelo universal.