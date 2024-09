‘O Homem-Cão’: conheça a nova animação da DreamWorks

Filme deve chegar aos cinemas no dia 30 de janeiro de 2025; veja trailer

Divulgação/DreamWorks Animação apresenta com bom humor uma nova geração de heróis de combate ao crime



Uma adaptação bem divertida chegará aos cinemas no dia 30 de janeiro de 2025. A Universal Pictures e a DreamWorks se juntaram para levar para a telona “O Homem-Cão”, best-seller do New York Times, sucesso de Dav Pilkev, que já vendeu mais de 60 milhões de cópias e foi traduzido em 47 idiomas. Com direção do vencedor do Emmy Peter Hastings, das séries “As Épicas Aventuras do Capitão Cueca” e “Kung Fu Panda: Lendas do Dragão Guerreiro”, a animação conta com produção assinada por Karen Foster, de “Spirit: O Indomável” e “Como Treinar o Seu Dragão”.

A história apresenta com bom humor uma nova geração de heróis de combate ao crime: um cão e um policial se machucam, dando início a uma divertida saga. Além do pôster oficial, o estúdio também liberou o trailer do filme. Confira abaixo: