Segunda temporada vem aí: gravações de série fenômeno do Prime Video são finalizadas

‘Maxton Hall’ é a produção de língua não inglesa de maior audiência na plataforma

Divulgação/Prime Video "Maxton Hall" fala sobre a relação entre Ruby (Harriet Herbig-Matten) e James (Damian Hardung)



“Maxton Hall” se tornou um fenômeno no Prime Video. Depois do sucesso, que consagrou a série como a produção de língua não inglesa de maior audiência na plataforma, a segunda temporada vem aí. A série é uma adaptação de um best-seller de Mona Kasten, chamado “Save You”, e contará com três temporadas. Na parte 2, após uma noite de paixão em Oxford e com seu maior objetivo de vida ao alcance, tudo parece estar indo perfeitamente bem para Ruby (Harriet Herbig-Matten). No entanto, um golpe do destino na família de James (Damian Hardung) muda tudo, e o próprio James, entre todas as pessoas, a faz voltar das nuvens para uma dura realidade.

Ruby está arrasada. Ela nunca teve sentimentos tão fortes por alguém como tem por ele — e também nunca foi tão magoada por ninguém. Ela quer sua antiga vida de volta, onde ninguém em Maxton Hall a conhecia e ela não fazia parte do mundo elitista de seus colegas de classe. Mas ela não pode esquecer James — especialmente porque ele está fazendo tudo o que pode para reconquistá-la.