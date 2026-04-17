‘O Mandaloriano e Grogu’ ganha trailer inédito e data oficial na CinemaCon

Longa chega aos cinemas em 22 de maio de 2026 nos Estados Unidos e 21 de maio no Brasil

Divulgação O Mandaloriano e Grogu será uma continuação direta dos eventos da série, com uma escala muito maior



A Disney decidiu jogar pesado na CinemaCon 2026 e entregou exatamente o que os fãs queriam: um novo pôster de ‘O Mandaloriano e Grogu’, além da confirmação da aguardada data de estreia do filme que promete recolocar a franquia Star Wars no topo das telonas.

O trailer divulgado aposta no fator emocional que já virou marca registrada da dupla: Din Djarin e Grogu aparecem juntos, reforçando o vínculo quase paterno que conquistou o público desde a série. A estética mantém o tom épico e ao mesmo tempo intimista, destacando que, apesar da escala galáctica, a história continua centrada nessa relação e é exatamente isso que fez o sucesso explodir no streaming.

Mas o que realmente fez barulho foi a confirmação da estreia: o longa chega aos cinemas em 22 de maio de 2026 nos Estados Unidos e 21 de maio no Brasil, colocando oficialmente Star Wars de volta às telonas após anos focada no Disney+.

Durante a apresentação, a Lucasfilm ainda exibiu cenas inéditas e o trailer final, indicando que o filme será uma continuação direta dos eventos da série, com uma escala muito maior. A trama acompanha o Mandaloriano e Grogu sendo recrutados pela Nova República para enfrentar novas ameaças imperiais espalhadas pela galáxia.

Além disso, o projeto carrega um peso simbólico enorme: é o primeiro filme da franquia em cerca de sete anos, o que aumenta ainda mais a expectativa em torno do desempenho e da recepção do público.

A escolha de levar a história para o cinema também deixa claro o movimento estratégico da Disney: transformar um dos maiores sucessos do streaming em um evento cinematográfico global. E pelo que foi mostrado na CinemaCon, a aposta não é pequena, estamos falando de ação em larga escala, novos personagens e uma expansão real do universo apresentado na série.

Se o pôster já indica o tom emocional da jornada, o lançamento promete algo maior: não é só mais uma história de Star Wars, é o teste definitivo de como a franquia se reinventa para uma nova geração.