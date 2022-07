‘Órfã 2: A Origem’ ganha trailer e Isabelle Fuhrman aparece como Esther após 13 anos; assista

Atriz tinha 12 anos quando gravou o primeiro filme e, atualmente, está com 25; sequência vai explorar o passado sombrio da protagonista

Reprodução/YouTube/Diamond Films Brasil Isabelle Fuhrman reprisa o papel de Esther em 'Órfã 2: A Origem'



Um dos filmes de terror mais populares dos últimos anos já tem data marcada para retornar aos cinemas. Nesta quarta-feira, 13, a Diamond Films divulgou o trailer e a data de estreia de “Órfã 2: A Origem”. A sequência desse grande sucesso lançado em 2009 estreia no Brasil no dia 15 de setembro deste ano. O longa novamente será estrelado pela atriz Isabelle Fuhrman. Ela tinha 12 anos quando gravou o primeiro filme e, agora, aos 25, reprisa a fria vilã. Na trama, ela vive Esther, uma mulher de 33 anos que finge ser uma criança órfã de nove anos. No primeiro filme, ela é acolhida pela família Coleman (Vera Farmiga e Peter Sarsgaard) após o terceiro filho do casal nascer morto. O plano da falsa criança órfã é matar as famílias que a adotam. Mas por quê? É essa pergunta que a sequência do longa, que voltará no tempo para explorar o passado sombrio da protagonista, deve responder. O terror “Órfã 2” é dirigido por William Brent Bell e, além de Isabelle, também conta com Julia Stiles, Rossif Sutherland, Hiro Kanagawa e Matthew Finlan no elenco. Assista ao trailer: