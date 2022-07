Traje do Batman com mamilos usado por George Clooney vai a leilão; veja valor

Uniforme utilizado pelo ator no filme de 1997 gerou inúmeros memes e é motivo de piadas entre os fãs do herói até hoje; leilão está sendo feito pela Heritage Auctions

Divulgação Peça foi utilizada pelo ator no filme 'Batman & Robin', de 1997



O traje do Batman utilizado pelo ator George Clooney em “Batman & Robin” (1997) está sendo leiloado pela Heritage Auctions por US$ 40 mil, o que equivale a aproximadamente R$ 218 mil. A peça ficou famosa por possuir mamilos, o que gerou inúmeros memes e segue sendo motivo de piada entre os fãs do herói até os dias de hoje. Segundo a casa de leilões, o traje é feito de látex e vinil, além de componentes de resina e couro. Além da parte do corpo, o traje conta com o capuz e a capa do Homem-Morcego. O comprador receberá o uniforme em um manequim com o rosto modelado para parecer o de Clooney. A peça foi doada pelos arquivos da Warner Bros. e, ainda de acordo com a Heritage, tem as iniciais do ator marcadas dentro do uniforme. “Batman & Robin” rendeu uma bilheteria de US$ 238 milhões, mas foi alvo da crítica e dos fãs do herói, levando, inclusive, à paralisação dos filmes da DC por alguns anos.