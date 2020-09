Novela ‘Órfãos da Terra’ ganha prêmio principal de festival na Coreia do Sul

Trama sobre refugiados sírios no Brasil venceu o Grande Prêmio do Seoul International Drama Awards (SDA)

Divulgação/Globo Produção exibida no ano passado na TV Globo foi premiada na Coreia do Sul



A novela “Órfãos da Terra”, produzida pela Rede Globo, conquistou nesta terça-feira (15) o Grande Prêmio do Seoul International Drama Awards (SDA), na Coreia do Sul. Focada na história de refugiados sírios no Brasil, a produção foi anunciada como vencedora do principal prêmio pelo presidente do comitê organizador do evento, Park Sung-jae, em cerimônia realizada na capital sul-coreana.

“O júri considerou que a qualidade da obra é reforçada por uma sólida composição narrativa que fala sobre os refugiados e sua complexa situação, uma estética visual sofisticada e um amplo foco que abrange continentes distintos”, explicou o festival em comunicado. Nos últimos anos, o Grande Prêmio do festival foi conquistado por “On the Spectrum” (2019), “Babylon Berlin” (2018), e “This is Us” (2017).

*Com EFE