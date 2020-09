Jojo Todynho faz peões caírem na gargalhada com ‘aula de interpretação’ em A Fazenda 12

Funkeira caiu no colo de Lipe Ribeiro para tentar sensibilizar produção sobre sua fome: ‘isso é gordofobia’, brincou

Reprodução/R7 Jojo Todynho já protagonizou diversos memes desde a estreia de A Fazenda 12



Jojo Todynho é o verdadeiro fio condutor da 12ª edição de A Fazenda. Em momento de descontração, a funkeira pediu dicas de interpretação para Mateus Carrieri e fez todos os peões caírem na gargalhada nesta terça-feira (15). Jojo queria dramatizar sua fome para sensibilizar a produção do reality show a liberar mais alimentos para o grupo, que estão passando o dia sem sal. “Fala que você está com fome”, orienta Carrieri. Fingindo choro, Jojo obedece: “Eu tô com fome produção. Produção, isso é gordofobia”. “Dá para fazer teatro?”, questionou a cantora. Carrieri aprovou a atuação, mas pediu para ela ser “mais dramática”. Jojo então se joga no colo de Lipe Ribeiro e abre o berreiro: “Meu Deus, por que Senhor? Ai, meu coração… isso é gordofobia”.

Veja o momento: