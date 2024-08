‘Os Anéis de Poder’ ganha novo trailer para segunda temporada

Prepare-se para uma nova era de batalhas épicas e alianças improváveis enquanto a Terra Média se prepara para enfrentar seu maior desafio: a ascensão de Sauron e a criação dos anéis

Cortesia/Prime Video Sauron se ergue das sombras para lançar a Terra Média num turbilhão de engano e destruição; nova temporada promete reviravoltas de tirar o fôlego



O Prime Video acaba de liberar o trailer oficial da tão aguardada segunda temporada de “O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder”. Este novo capítulo nos transporta diretamente para o coração de uma Terra Média em tumulto, onde a semente da discórdia plantada por Sauron floresce em uma teia de intrigas e traições. A criação dos novos Anéis de Poder se torna o fio condutor de uma trama densa, onde alianças inesperadas se formam sob a pressão de um destino incerto e as verdadeiras amizades são postas à prova.

Nesta temporada, o perigo não espreita mais nas sombras; ele avança implacável à luz do dia, ameaçando os reinos de Eregion, Khazad-dûm, Lindon, Númenor e as terras intermediárias. Decisões críticas pesam sobre as costas dos governantes, pois o futuro de toda a Terra Média está em jogo. E enquanto a escuridão se expande, o Prime Video oferece aos assinantes uma experiência épica e envolvente, disponível para todos os membros Prime no Brasil, que além de conteúdo exclusivo, desfrutam de vantagens em conveniência e economia.

O enredo se intensifica com o Cerco de Eregion, um marco crucial na história da Segunda Era, onde os estandartes de guerra se erguem e a batalha contra Sauron começa a tomar forma. Nem todos sobreviverão a este confronto devastador, mas a luta pela liberdade e pela sobrevivência só está começando. A partir de 29 de agosto, os três primeiros episódios serão lançados, com novos capítulos sendo liberados semanalmente até o final da temporada, marcado para 3 de outubro.

A trama desta nova fase de “Os Anéis de Poder” acompanha o retorno de Sauron. Isolado e sem aliados, ele precisa reconstruir seu poder e concretizar a criação dos anéis, instrumentos essenciais para subjugar todos os povos da Terra Média à sua vontade. Nesta jornada sombria, até os personagens mais queridos são arrastados para um redemoinho de incertezas e desafios. Enquanto as forças do bem se esforçam para manter suas alianças e proteger o que mais valorizam, a fragilidade das amizades e a fragmentação dos reinos se tornam ameaças cada vez mais palpáveis.

Confira o trailer abaixo: