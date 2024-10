Os Simpsons previram caso de P. Diddy em episódio de 2017; veja vídeo

No episódio, intitulado “O Grande Phatsby”, Homer e Sr. Burns participam de uma festa onde todos os convidados estão vestidos de branco, lembrando os eventos organizados pelo produtor musical

Divulgação / Star+ A presença de uma mulher usando um vestido amarelo na festa é interpretada como uma referência a Beyoncé, que também frequentava os eventos



Recentemente, usuários da internet descobriram uma possível “previsão” feita pela série “Os Simpsons” que parece se relacionar com a prisão do rapper P. Diddy, acusado de tráfico sexual e associação criminosa. O episódio em questão, intitulado “O Grande Phatsby”, faz parte da 28ª temporada e foi exibido em janeiro de 2017. Nele, Homer e o Sr. Burns participam de uma festa onde todos os convidados estão vestidos de branco, lembrando as famosas “festas do branco” organizadas por P. Diddy.

Além da festa, os internautas também notaram que, no episódio, ninguém parece saber quem é o anfitrião do evento. A trama apresenta uma rivalidade entre Burns e um personagem que é uma clara alusão a Jay-Z, chamado Jay G. A presença de uma mulher em um vestido amarelo na festa é interpretada como uma referência a Beyoncé, que também era uma frequentadora dessas celebrações. A comparação de P. Diddy com o personagem Gatsby, do clássico romance de F. Scott Fitzgerald, é outro ponto que chamou a atenção dos fãs da série. Essa conexão sugere que a narrativa do episódio pode ter sido inspirada em eventos da vida real do rapper, refletindo sua imagem pública e estilo de vida extravagante.

Porque ninguém tá falando sobre o Simpsons ter feito um episódio falando da festa do diddy? Depois disso tudo, até apagaram! Eu estou meio chocada, lembro muito bem de ter assistido esse episódio antes dessa coisa toda 😵 [image or embed] — bru (@bruuhw.bsky.social) October 1, 2024 at 6:09 PM

