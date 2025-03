Oscar 2025 abre cerimônia com dueto de Ariana Grande e Cynthia Erivo

As duas fizeram uma apresentação homenageando o filme e a história de O Mundo Mágico de Oz

EFE/EPA/ALLISON DINNER Mas as duas não foram as únicas a soltarem a voz



O Oscar 2025 começou musical. Antes de o apresentador Conan O’Brien subir ao palco, Ariana Grande e Cynthia Erivo, de Wicked, foram as responsáveis por abrir os trabalhos da premiação. As duas fizeram uma apresentação homenageando o filme e a história de O Mundo Mágico de Oz, em um medley de Somewhere Over the Rainbow, Home (de O Mágico Inesquecível) e Defying Gravity. Mas as duas não foram as únicas a soltarem a voz. Após um clipe em que O’Brien sai das costas de Demi Moore, em uma brincadeira com A Substância, ele subiu ao palco e fez piadas com vários dos filmes indicados. “Oi, Demi, como você está?”, ele começou. “Bem, isso é estranho. Acho que perdi as chaves do meu carro.”

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Ao invés de um monólogo que tem um direcionamento objetivo em relação a um fato ou narrativa – no ano passado, por exemplo, houve um grande destaque para a greve dos atores e roteirististas -, O’Brien falou brevemente sobre a grande maioria do filmes. É claro, ele não deixou de falar sobre o “elefante branco” na sala, e brincou com a presença de Karla Sofía Gascón. “Uma curiosidade para vocês: Anora diz a palavra com f 479 vezes Isso é três vezes mais do que o recorde do agente de Karla Sofía Gascón”, brincou, levantando risos da plateia. “Karla, se você for tuitar sobre o Oscar, por favor lembre-se que o meu nome é Jimmy Kimmel.”

Em seguida, a câmera mostrou a atriz, que sorriu e, possivelmente, já imaginava que alguma piada do tipo poderia acontecer. Conan também falou sobre o brasileiro Ainda Estou Aqui, e a menção do filme arrancou muitos aplausos do público. “Ainda Estou Aqui é a história de uma mulher que vive sozinha depois de o marido desaparecer. Quando a minha mulher assistiu, ela disse que é o filme de conforto do ano.” A piada, no entanto, não agradou aos brasileiros nas redes sociais, que a consideraram insensível.

Adam Sandler e Timothée Chalamet

Em outro segmento do monólogo, Adam Sandler apareceu na plateia usando bermudas e moletom, o que, naturalmente, chamou a atenção e foi questionado por Conan.

“Ninguém pensou no que eu iria usar”, respondeu o comediante. “Eu gosto da minha roupa. Porque eu sou uma pessoa boa, não ligo para o que eu estou usando ou não. Minha roupa te ofende tanto que você precisou fazer piada comigo na frente dos meus colega!”

O trecho continua com Sandler levantando para, aparentemente, se retirar. Mas antes, no entanto, ele faz uma brincadeira que virou tradição durante esta temporada, gritando “Chamalet!” antes de dar um abraço no ator de Um Completo Desconhecido e Duna: Parte 2.

Conan encerrou o monólogo de abertura com uma performance musical sobre “não perder tempo”, após avisar aos indicados que mostraria o ator John Lithgow olhando para eles “não com raiva, mas levemente decepcionado” caso alguém se alongasse demais no discurso de agradecimento.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Fernando Dias