Sabrina Sato abre o Carnaval do Rio com look em homenagem a Fernanda Torres no Oscar

Sabrina Sato mais uma vez provou por que é uma das musas mais aguardadas do Carnaval. A musa, que todo ano surpreende com seus looks impecáveis, fez sua aguardada estreia na folia carioca de 2025 neste domingo (2), primeiro dia de desfiles do Rio de Janeiro. Para o grande momento, ela apostou em um visual assinado pela Velocity e criado pelo renomado stylist Pedro Sales.

O visual, que une glamour, movimento e um toque de brasilidade foi pensado para homenagear Fernanda Torres e sua disputa para o Oscar. “Indo curtir o meu primeiro dia de carnaval no Rio, com o coração e a torcida para o Brasil nesse noite histórica! De todas as formas, já vencemos!”, declarou a Rainha de Carnaval.

Em tons vibrantes e com detalhes que refletem a energia contagiante da festa, o figurino foi pensado para destacar a silhueta impecável de Sabrina, que vem se preparando intensamente para os dias de folia. O look da musa, com sua paleta vibrante e referências à cultura brasileira, promete ecoar esse momento de celebração nacional, unindo a alegria da folia ao prestígio internacional do cinema brasileiro.

