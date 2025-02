Cães de ‘Ainda Estou Aqui’ vencem ‘Oscar canino’ por atuação no filme

Suri e Ozzy deram vida ao personagem Pimpão no longa e ganharam o troféu de Melhor Cão em Filme de Época

Os cães Suri e Ozzy foram agraciados com o Prêmio Fido (For Incredible Dogs On Screen) por suas atuações no longa “Ainda Estou Aqui“, onde deram vida ao personagem Pimpão. Eles conquistaram o título de Melhor Cão em Filme de Época e foram presenteados com coleiras personalizadas como reconhecimento pelo seu talento. O cachorro é o pet de Marcelo (Guilherme Silveira), cuja morte por atropelamento gera uma reação marcante em Eunice (Fernanda Torres).

Na mesma cerimônia, o prêmio máximo da noite, na categoria Melhor do Mundo, foi concedido a Peggy, que se destacou no filme “Deadpool & Wolverine”. A premiação Fido, que teve sua primeira edição em 2007 no Reino Unido, celebra anualmente os melhores cães que se destacam nas produções cinematográficas.

A premiação é um importante reconhecimento para os animais que atuam nas telonas, destacando o papel significativo que eles desempenham nas narrativas cinematográficas. Suri e Ozzy, com suas performances, mostraram que os cães podem ser protagonistas em histórias emocionantes e cativantes.

