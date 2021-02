Oscar libera lista de pré-selecionados a Melhor Filme Estrangeiro e Brasil fica de fora

Filme ‘Babenco: Alguém tem que ouvir o coração e dizer: parou’ foi indicado em novembro pela Academia Brasileira de Cinema para representar o país na premiação

Divulgação Parte do documentário "Babenco: Alguém tem que ouvir o coração e dizer: parou"



A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood anunciou nesta terça-feira, 09, a lista com os nomes dos pré-selecionados a Melhor Filme Estrangeiro que concorrerá ao Oscar 2021. Ao todo são 15 produções que avançam para a próxima fase e apenas cinco chegam à votação final. O filme brasileiro “Babenco: Alguém tem que ouvir o coração e dizer: parou“, que foi selecionado pela Academia Brasileira de Cinema (ABC) para representar o país, não entrou na seleção. O longa retrata a vida do cineasta Hector Babenco (1946 – 2016) e tem direção e produção da atriz Bárbara Paz, ex-mulher de Babenco.

Entre os pré-selecionados estão dois documentários: o chileno “El agente topo” e o romeno “Colectiv”. Também estão no páreo produções da Bósnia e Herzegovina, República Tcheca, Dinamarca, França, Guatemala, Hong Kong, Irã, Costa do Marfim, México, Noruega, Rússia, Taiwan e Tunísia. Os indicados ao Oscar 2021 serão anunciados em 15 de março e a cerimônia acontece em 25 de abril. O Brasil ainda pode aparecer na premiação com Bacurau, filme de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles que está elegível para todas as categorias de ficção. Confira abaixo a pré-lista de melhor filme internacional: