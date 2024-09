‘Outer Banks’: sucesso da Netflix, quarta temporada ganha trailer inédito 

Retorno da série marcado para outubro; novo ciclo de episódios será dividido em duas partes

Jackson Lee Davis/Netflix O seriado "Outer Banks" conquistou o público adolescente



“Outer Banks” foi um dos grandes acertos da Netflix, conquistando o público adolescente e transformando a produção em um case de sucesso. Com o retorno da série marcado para outubro, a quarta temporada ganhou um novo trailer e será dividida em suas partes, sendo a primeira no dia 10 de outubro e a parte 2 no dia 7 de novembro. Com o retorno do elenco original, a série acompanha o dia a dia de uma turma de jovens moradores de uma ilha, dividida por pessoas muito ricas e muitos pobres, em busca de um tesouro.

Confira o trailer da quarta temporada