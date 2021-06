Pabllo Vittar participa do quadro ‘Visitando o Passado’, do Caldeirão, e aparece desmontada

Cantora revisitou a casa em que morou com a mãe e as irmãs em Santa Cruz do Pará

Reprodução/ Rede Globo Cantora disse se sentir à vontade sem a montagem, mas era 'esquisito'



A cantora Pabllo Vittar participou do quadro ‘Visitando o Passado’, do Caldeirão do Huck, onde o programa recria a casa de artistas durante sua infância. A drag queen apareceu desmontada na gravação e se emocionou bastante com a homenagem. O cenário montado nos Estúdios Globo recriou a casa da cantora em Santa Cruz do Pará, onde ela morou por dez anos durante a adolescência. “É muito engraçado estar aqui desmontada, parece que tô pelada”, disse Pabllo. “Eu me sinto à vontade, mas sei lá. É esquisito”. Pabllo morou com a mãe Verônica Rodrigues e as duas irmãs, Phâmela e Polyanna. A mãe, inclusive, contou no programa como descobriu sobre a sexualidade do filho.

“Ser mãe é uma palavra muito doce. Você vai cuidando e conhecendo o seu filho, a partir do momento que você pega ele criancinha você vai entendendo o seu filho. A Polyanna [que é homossexual] nunca gostou de usar vestido, eu comecei a suspeitar e fui levando tranquilo. Com o Pabllo, com três anos eu vi ele trocando a roupa com a da irmã e percebi”, confessou a mãe. Dona Verônica também comentou sobre o preconceito contra pessoas LGBTQIA+, como seus filhos.

“Isso [o preconceito] já existe desde que o mundo é mundo, mas era muito escondido. Hoje em dia, graças a Deus, as pessoas assumem o que querem ser, mas infelizmente ainda existe preconceito. Que bom que tem pessoas como a Pabllo e pessoas que incentivam os outros a serem quem são. A pessoa tem que amar o seu semelhante do jeito que ele é”, completou a mãe.