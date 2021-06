Com visual ousado, Madonna faz show em reabertura de balada e vende selfie por US$ 10 mil

Fechado desde 2019 por causa da Covid-19, o espaço voltou a funcionar com uma performance da artista, que marca o início da ‘Pride Weekend’; cantora estava com look transparente e os seios à mostra

Reprodução/Instagram/@madonna Madonna fez show na “The Boom Boom Room”, realizada no topo do hotel Standard High Line



Madonna surpreendeu na noite da última quinta-feira, 24, ao realizar um show na famosa balada norte-americana “The Boom Boom Room”, realizada no topo do hotel Standard High Line. Fechado desde 2019 por causa da pandemia da Covid-19, o espaço reabriu com uma performance da artista, que marca o início da “Pride Weekend”, a semana do Orgulho LGTQIA+ nos Estados Unidos. A cantora de 62 anos apareceu com um look com transparência, com os seios à mostra, e uma peruca azul. Segundo a Gotham Magazine, Madonna cantou duas músicas e depois, acompanhada por Zachary Quinto, fez um leilão ao vivo de polaroides autografas por ela. Uma selfie foi arrematada por US$ 10 mil. Os rendimentos foram destinados ao Hetrick Martin Institute, uma organização que se esforça para fornecer um ambiente seguro e de apoio para jovens membros da comunidade LGBTQIA+.

A cantora compartilhou momentos da festa em suas redes sociais. Em um vídeo, Madonna aparece dançando com fãs e fazendo movimentos de “voguing”, dança criada por pessoas LGBTQ+ negras e latinas que não tinham visibilidade nos concursos de drag nos anos 80, e popularizada pela artista com a música “Vogue”. Em outra publicação em sua página oficial no Instagram, ela aparece em uma espécie de clipe com vários frames que trazem as palavras “freedom” (liberdade, em português) e “no fear” (sem medo, em português). “Com amor. Para relembrar todo mundo que precisamos ter coragem, não ter medo e continuar resistindo a qualquer um que tente fazer com que a gente se sinta menos ou não merecedor de direitos humanos e respeito. Nós não precisamos de direitos especiais, nós queremos direitos iguais. Poder às pessoas. Tão grata de ter tocado na Times Square na noite anterior e que muitos tenham assistido isso. Obrigada a todos vocês que fizeram isso possível”, escreveu a cantora na legenda.

Assista ao vídeo: