Pai de dois, Chris Pratt é ‘cancelado’ por agradecer atual esposa por filha ‘saudável’

Ator também é pai de Jack, fruto do seu relacionamento com Anna Faris, que possui problemas de saúde

Reprodução/Instagram/prattprattpratt/05.11.2021 Chris Pratt fez uma homenagem polêmica a esposa, Katherine Schwarzenegger



O ator Chris Pratt acabou gerando polêmica nas redes sociais após fazer um post homenageando a mulher, Katherine Schwarzenegger. Muitos seguidores acharam que no texto publicado no Instagram, o protagonista de “Guardiões da Galáxia” objetifica sua parceira. Outro ponto muito criticado é que ele cita apenas sua filha com Katherine, Lyla, agradecendo por ela ser “linda e saudável”, e não cita Jack, filho que teve com a atriz Anna Faris. De acordo com o Entertainment Weekly, o menino tem problemas de visão e nos músculos das pernas, pois nasceu prematuro e sofreu uma hemorragia cerebral. Na legenda da foto em que aparece com Katherine, o ator escreveu: “Encontre alguém que olhe para você assim! Você sabia!? Nós nos conhecemos na igreja. Ela me deu uma vida incrível, uma filha linda e saudável, ela mastiga tão alto que às vezes eu coloco meus fones de ouvido para abafar, mas isso é amor”.

O protagonista de “Jurassic World” acrescentou: “Ela me ajuda em tudo. Em troca, periodicamente, abro um pote de picles. Esse é o negócio. Seu coração é puro e pertence a mim. Meu maior tesouro bem ao lado da minha figurinha do Ken Griffey Jr. [jogador de baisebol]”. Chris disse que o aniversário da esposa, que é filha do ator Arnold Schwarzenegger, é só daqui a seis semanas, mas ele decidiu antecipar a homenagem para o caso de se esquecer de comprar um presente para a parceira. O post repercutiu nas redes sociais. “Chris Pratt agradeceu sua atual esposa por lhe ter dado ‘uma filha saudável’, sendo que ele tem um filho de 9 anos com alguns problemas de saúde com a ex-mulher, Anna Faris. Sinto muito pela Faris e pelo Jack por ter esse horrível na vida deles”, criticou uma seguidora.

“Chris Pratt fez um post elogiando a sua nova esposa. Além de destacar o quanto ela o serve, também escreveu que ela deu para ele uma vida incrível, com uma filha saudável. Ele teve um filho com Anna Faris, sua ex, que possui problemas de saúde. Mais uma ação pra lista podre dele”, escreveu uma pessoa. “Meu Deus, isso aqui é muito bizarro. O cara tem um filho com problemas de saúde, do primeiro casamento, aí ele faz uma “declaração de amor” para a segunda esposa agradecendo por ela dar a ele “uma filha saudável”, comentou outra. “Chris Pratt pegou pesado demais nessa. Foi uma fala bem babaca”, acrescentou mais uma.

