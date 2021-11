Mãe de Mileide descobre câncer e não deixa filha ser informada em ‘A Fazenda 13’

Doralice está orgulhosa do desempenho da filha no reality e decidiu contar sobre a doença pessoalmente

Reprodução/Instagram/dona_darazaooficial/05.11.2021 Mãe de Mileide quer contar pessoalmente para a filha sobre o câncer que descobriu



Doralice dos Santos Oliveira, mãe de Mileide Mihaile, foi diagnosticada com câncer de útero e sua filha, que está confinada no reality show “A Fazenda 13”, ainda não sabe. Após ser divulgado que a equipe da peoa não queria comunicar a Record sobre a doença da mãe de Mileide, Doralice decidiu se pronunciar. Em nota enviada à Jovem Pan, a mãe da influenciadora disse que foi ela quem pediu para que a filha não fosse comunicada sobre o câncer. “Eu como mãe, me sinto orgulhosa e realizada vendo minha família executar os ensinamentos que repassei. Confesso que está sendo de grande felicidade neste momento ver o Brasil abraçar a Mileide e, por isso, escolhi comunicá-la pessoalmente. Agradeço as orações e mensagens que tenho recebido nas últimas horas”, afirmou a mãe de Mileide.

A ex-mulher de Wesley Safadão foi confinada para participar do reality no dia 3 de setembro e perdeu o acesso ao celular no dia 8 de setembro. Quando a filha já estava sem notícias do mundo exterior, Doralice fez exames de rotina e descobriu o câncer. Conforme divulgado pela assessoria de imprensa da peoa, a doença é reversível e controlável. A mãe de Mileide decidiu não contar para a filha sobre o câncer “para preservar a intimidade de toda família e não causar qualquer tipo de transtorno desnecessário em um período que por si só já é muito conturbado”. Doralice continuará fazendo mais exames e, atualmente, seu estado de saúde é estável.