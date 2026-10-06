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Paramount conclui compra da Warner e cria grupo global Skydance

Segundo a companhia, o negócio recebeu aprovação unânime de autoridades concorrenciais em quase 70 jurisdições

AFP

Paramount Building é visto em 1501 Broadway na cidade de Nova York, Estados Unidos, em 7 de agosto de 2026. (Foto de Marcin Golba/NurPhoto) (Foto de Marcin Golba/NurPhoto via AFP)
O grupo também projeta gerar mais de US$ 10 bilhões em fluxo de caixa livre até 2030 Marcin Golba/NurPhoto via AFP

A Paramount concluiu nesta terça-feira (6) a aquisição da Warner Bros. Discovery (WBD), após receber as aprovações regulatórias necessárias, cria uma das maiores companhias globais de mídia e entretenimento, que passará a operar sob o nome Skydance.

Com a operação, o grupo reúne dois grandes estúdios de cinema, os serviços globais de streaming Paramount+ e HBO Max, as redes CBS e HBO, canais a cabo das duas empresas, além da CBS News e da CNN. O portfólio também inclui direitos esportivos da CBS Sports e TNT Sports e franquias como Harry Potter, Top Gun, Bob Esponja e The White Lotus.

Os acionistas da WBD receberam US$ 31,01666668 por ação em dinheiro. Os papéis da companhia deixaram de ser negociados na Nasdaq nesta terça-feira, enquanto as ações classe B da Skydance passam a operar na Bolsa de Nova York (NYSE), sob o ticker SKYD.

Segundo a companhia, o negócio recebeu aprovação unânime de autoridades concorrenciais em quase 70 jurisdições. A Skydance estima receita anual próxima de US$ 70 bilhões e prevê capturar pelo menos US$ 6 bilhões em sinergias recorrentes nos próximos três anos, principalmente em tecnologia, integração, compras, marketing e imóveis.

O grupo também projeta gerar mais de US$ 10 bilhões em fluxo de caixa livre até 2030 e reduzir a alavancagem líquida para três vezes até o fim de 2029. O investimento pro forma em conteúdo supera US$ 30 bilhões nos últimos 12 meses.

A companhia pretende lançar ao menos 30 filmes por ano nos cinemas, com janela mínima de 45 dias, além de manter mais de 180 programas e séries de televisão. Os serviços de streaming deverão ser unificados gradualmente em uma única plataforma.

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