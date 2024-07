Participante de Casamento às Cegas se pronuncia após suposto caso de estupro

O participante do reality show “Casamento às Cegas Brasil”, da Netflix, Leandro Marçal, acusado de ter estuprado a também participante Ingrid Santa Rita durante o programa, se pronunciou no último domingo (14), em suas redes sociais. Em nota, ele nega a acusação da ex-esposa. “informo que jamais pratiquei quaisquer fatos que me foram imputados pela Sra. Ingrid Santa Rita, com quem tive um breve relacionamento amoroso, como é de notório conhecimento”. Em episódio divulgado na última quarta-feira (10), pela Netflix, que mostrou os participantes em um reencontro, apesar de não citar diretamente o caso, Ingrid relatou que Leandro teria forçado relações sexuais com ela, sem consentimento. Ele nega. Ingrid, por sua vez, alega que os problemas começaram após Leandro apresentar problemas com disfunção erétil e que ela havia aconselhado o ex-companheiro a procurar ajuda. “O abuso, o estupro — essa é a palavra — começou a acontecer a partir do momento em que eu tive esse recorte, essa conversa com ele. O Leandro me esperava dormir para tentar resolver o problema dele”, afirmou ela em vídeo divulgado nas redes.

Confira na íntegra declaração de Leandro Marçal

Confira a versão de Ingrid na íntegra