Bárbara Heck e Nati Casassola criticam ‘padrãofobia’ no BBB e Lumena responde: ‘Tá sentindo o incômodo?’

Ex-sisters usaram as redes sociais para manifestarem seus posicionamentos sobre a dinâmica que deu a seis participantes a chance de disputar o prêmio milionário

Reprodução/Instagram/@naticasassola, @ba.heck e @lumena.aleluia Natalia Casassola, Barbara Heck e Lumena Aleluia falam sobre escolha dos participantes do Puxadinho para o BBB 24



O Big Brother Brasil 2024 nem começou e já movimentou as redes sociais. Isso porque ex-participantes do programa criticaram a dinâmica realizada na segunda-feira, 8, que deu a chance há mais seis pessoas a concorrer o prêmio milionário. Isso porque cinco candidatos, classificados como padrões, não foram selecionados para participar do programa. Diante do ocorrido, Bárbara Heck e Nati Casassola criticaram as escolhas. No X (antigo Twitter) Heck escreveu: ‘Falou que é favelado: já ganhou”. Em outra publicação ela continuou “O ódio que o povo tem das padrão gente, credo”. Ambas as postagem foram removidas pela modelo que explicou que deletou porque sua fala foi tirada do contexto. “Eu tinha até esquecido da quantidade de gente burra que tem nessa rede”, escreveu. Mais tarde ela voltou a querer se explicar sobre seu posicionamento.

A ex-BBB Nati Casassola também usou as redes sociais para criticar a dinâmica. “Vocês estão acompanhando essa palhaçada dessa dinâmica do BB24? Que colocaram mais seis integrantes lá na casa da edição de 2024? Tá igualzinho na edição 2004 que participei, ficou nítido um negócio de preconceito nessa dinâmica. Achei péssima ideia”, disse em um vídeo compartilhado no X. O comentário de Casassola e de Heck movimentou as redes sociais, que debochou do posicionamento das duas. Em resposta a ex-participantes, Lumena Aleluia, que também é já foi uma sisters, reagiu as publicações falando para que elas ressignifiquem. “Não vou botar o dedão na cara não, mas cabe refletir: o que a fala da Nat Casassola e da Bárbara nos aponta? – Não se ver representada causa revolta né! Tá sentindo o incômodo daí? Pois bem, se quiser trocar uma ideia tem um bonde de negronas com phd em gerenciar esse sentimento.”, escrveu também no antigo Twitter.

