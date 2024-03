Participantes do ‘BBB 24’ se recusam deixar Almoço do Anjo e levam bronca da produção

Alane e Bia justificaram que a ação ainda não havia acabado, mas Big Boss interveio e anunciou o encerramento

Reprodução/Globo Davi, Matteus, Alane e Beatriz participam do Almoço do Anjo



Após o Almoço do Anjo no “BBB 24”, Alane e Beatriz receberam uma bronca da produção por se recusarem a retornar à casa. Ao final do almoço, Matteus, Davi, Alane e Beatriz se prepararam para voltar, mas as duas últimas se recusaram a sair até serem “expulsas”. Bia afirmou que só sairia quando a ação fosse encerrada, enquanto Alane insistia que nada sido anunciado. Matteus tentou convencê-las mostrando no telão, mas Davi lembrou da “musiquinha” que não tocou (e que serve de aviso aos participantes). Alane reiterou que só sairia com a ação encerrada, até que o Big Boss interveio e anunciou o encerramento da ação.

Publicada por Felipe Cerqueira

