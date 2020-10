Pato elétrico usado em ‘Batman: O Retorno’ é colocado à venda por R$ 90 mil

O ‘Batduck’ apareceu em cena com o vilão Pinguim, interpretado por Danny DeVitto

Reprodução/ Facebook Objeto foi anunciado por um morador de Barcelona pelo Facebook



Um usuário do Facebook chamado David Stey, morador de Barcelona, na Espanha, anunciou na rede social que está vendendo o ‘Batduck’ do filme “Batman: O retorno“, de 1992. “Comprei o pato de uma empresa aqui na Espanha que tem veículos de cinema e dizem que o pato é um dos sete usados ​​no filme. Desculpe, mas não posso certificar se é o pato real ou apenas uma réplica. Só tenho a palavra da empresa da qual comprei. O pato é movido por um motor elétrico. O preço é US$ 16.000. Posso providenciar um frete mundial”, escreveu David.

O automóvel aparece em uma cena do longa-metragem, dirigido por Tim Burton, com o vilão Pinguim, interpretado pelo ator Danny DeVitto. No filme, o veículo foi ‘dublado’ com sons de motor a combustão por finalidades pirotécnicas. Se você é fã do morcego, mora no Brasil e se interessou pela relíquia, o carro pode ser adquirido por R$ 90 mil (na cotação atual).