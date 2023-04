Patricia Poeta faz provocação ao reencontrar Manoel Soares e é criticada: ‘Debochada’

Apresentadores voltaram a comandar o ‘Encontro’ juntos após protagonizarem um momento polêmico na última segunda-feira, 3

Reprodução/Globo Patricia Poeta apresentou o Encontro desta quarta-feira, 5, com Manoel Soares



Patricia Poeta voltou a apresentar o “Encontro” ao lado de Manoel Soares nesta quarta-feira, 5. O jornalista não esteve no programa de terça-feira, 4, pois na noite anterior participou do “Papo de Segunda”, no GNT. Logo no início da atração, a jornalista fez uma piada sobre a polêmica que dominou as redes sociais na última segunda-feira, 3. “Deixa eu dar bom dia para o meu parceiro Manoel Soares. Bom dia, parceiro. Deixa eu ir na câmera certa aqui”, declarou a apresentadora enquanto caminhava até Manoel. O jornalista cumprimentou a apresentadora titular da atração matinal da Globo sem esboçar muito ânimo. Em outro momento da atração, quando houve um problema técnico, ela deu uma nova alfinetada: “Às vezes, cai link, cai o ao vivo, o áudio não funciona, a gente passa na frente da câmera errada, então já, já a gente vai conversar com ela [uma entrevistada da atração]”.

Patricia enfrentou uma enxurrada de críticas por interromper ao vivo uma fala de Manoel e também por passar na frente dele no momento que o apresentador falava olhando para a câmera. Em nota, a apresentadora disse que o que aconteceu “foi uma casualidade” de um programa ao vivo. A postura que Patricia teve nesta manhã após toda a polêmica também foi criticada. “Como que a Globo chegou ao ponto de permitir que uma apresentadora trate outro de uma forma tão desrespeitosa e debochada?”, comentou um telespectador no Twitter. “Meu Deus do céu, se a Patricia Poeta forçar mais, caga ao vivo (percebam a empolgação do Manoel…)”, escreveu outro. “Essa Patrícia Poeta está tão debochada em relação ao Manoel, ela literalmente está sendo sarcástica e mandando indiretas ao vivo”, acrescentou mais um.

O que está acontecendo com a Patrícia Poeta? #Encontro pic.twitter.com/gmDXL3EUYI — CHOQUEI (@choquei) April 5, 2023

A CENA MAIS RIDÍCULA EM 10 ANOS DE #ENCONTRO! FÁTIMA BERNARDES DEVE TÁ EM CASA CHORANDO POR TER ENTREGADO O SEU PROGRAMA PRA PATRÍCIA POETA! PATRÍCIA DEBOCHANDO DO MANOEL SOARES EM REDE NACIONAL! pic.twitter.com/YiCSGna3cv — EX FÃ DA PATY (@_cavalcante) April 5, 2023

Meu deus do céu, se a Patrícia Poeta forçar mais, caga ao vivo (percebam a empolgação do Manoel…) #Encontro pic.twitter.com/di1D0okkFb — Danilo Legends ✨ (@Reenlsober) April 5, 2023

Gnt.. como que a globo chegou ao ponto de permitir que uma apresentadora tratasse outro de uma forma tão desrespeitosa e debochada??? Nem na rede tv acontece isso. Patrícia Poeta se prestando ao ridículo pois é uma ridícula. pic.twitter.com/w80zBYUdvG — Bacoox (@Bacoox13) April 5, 2023

Patricia Poeta maior desserviço da atualidade e ainda debochada — praga de corinthiano pega (@nandinha_aveiro) April 5, 2023

a patrícia poeta muito debochada com o manoel soares, não sei como alguém aguenta ela #Encontro — jeff from the block (@JeffersonFroes) April 5, 2023