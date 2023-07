Patricia Poeta retorna ao ‘Encontro’ e diz que substitutas continuarão na atração

Apresentadora estava fora do programa desde a demissão de Manoel Soares; Tati Machado e Valéria Almeida comandaram a atração matinal nos últimos 15 dias

Reprodução/Globo Patricia Poeta retornou ao 'Encontro' nesta segunda-feira, 17



A apresentadora Patricia Poeta retornou ao “Encontro” nesta segunda-feira, 17. A artista estava de férias desde que a demissão do jornalista Manoel Soares foi anunciada. Nos últimos 15 dias, Tati Machado e Valéria Almeida comandaram o programa matinal da Globo no lugar da comunicadora e foram muito elogiadas pelo público nas redes sociais. Em seu retorno, Patricia abriu o programa ao lado das jornalistas que a substituíram e disse que elas continuarão na atração. “Está começando o ‘Encontro’, uma ótima semana para todos nós. Plateia, amo vocês. Amo você de casa. Estou muito feliz de estar de volta das férias. Estou descansada, estou feliz”, declarou a apresentadora, que também elogiou o desempenho de Tati e Valéria na sua ausência.

“Cuidaram muito bem desse programa nessas duas semanas. Queria agradecer vocês, vocês são demais. Como diz meu filho, orgulho de vocês”, falou a apresentadora. “Demos nosso melhor, Patricia”, respondeu Tati. Na sequência, a ex-âncora do “Jornal Nacional” comunicou que a dupla que a substituiu seguirá com ela no “Encontro”: “Estou muito feliz também porque sei que a gente vai ter vocês duas aqui de segunda a sexta-feira, todos os dias. Vamos estar curtindo e trabalhando. Acho que o bacana é isso, a gente gostar do que a gente faz. A gente se diverte nos bastidores e se diverte aqui também”. Durante as férias, Patricia não comentou sobre a demissão de Manoel e ficou longe das redes sociais. Ela viajou para o Oriente Médio e visitou Israel e Jordânia. Na volta, ela fez uma parada na Itália e visitou amigos.