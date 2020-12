Pedro Bial critica Bolsonaro e o chama de ‘acéfalo’ na Globo; assista

Apresentador fez um discurso no ‘Conversa com Biel’ apontando que o presidente tratou a pandemia com descaso

Reprodução/Globo Pedro Bial fez críticas a Bolsonaro em seu programa na Globo



Um discurso do apresentador Pedro Bial feito em seu programa na Globo, o “Conversa com Bial”, está repercutindo nas redes sociais nesta quinta-feira, 17. O jornalista fez várias críticas ao presidente Jair Bolsonaro pela forma como lidou com a crise sanitária causada pela Covid-19. “Nessa pandemia de 2020 nefasta, o Brasil se destacou. Difícil encontrar desgoverno que se compare no mundo. Desde o início, nosso ‘desgovernate’ tentou negar a gravidade da crise, seguiu inventado remédios falsamente milagrosos, deu os priores exemplos sem máscara e sem noção, causou aglomeração e sabotou ministros da saúde e da educação”, afirmou Bial.

Em seu discurso, o jornalista também ressaltou que não existe um comprometimento de Bolsonaro para que uma vacina chegue ao Brasil. “O inominado contribuiu de forma decisiva para que mais gente morresse. Agora, se supera, delirante ao desprezar a única solução, a vacina, mas acredite, isso não é o pior. Como disse o próprio acéfalo, que hoje ocupa o Palácio do Planalto, morrer todo mundo vai morrer mesmo, pior é para quem tem a vida pela frente. A geração das crianças do corona vai ficar marcada para sempre. Aqui no Brasil, em nome da economia, forçou-se a abertura de tudo, salões, lotéricas, viva os shoppings, comprar é vida. O imperativo de abrir as escolas, último da fila, seque mencionado. Agora, quem sabe que consequências um ano sem aulas terá sobre a saúde física e mental de crianças e adolescentes, prior, alguém quer saber?”, indagou.

O nome de Bial está entre os assuntos mais comentados do Twitter no Brasil e tem muita gente elogiando a postura do apresentador. “Eu voto para o Pedro Bial fazer o discurso de eliminação do Bolsonaro”, escreveu um seguidor. “E o Pedro Bial que falou tudo que a gente queria falar para o mundo e para o Bozo”, comentou outro. “Pedro Bial, destruindo o acéfalo que ocupa a cadeira de presidente no planalto (Bolsonaro). Disse o que toda pessoa de bem pensa”, acrescentou mais um. Os apoiadores do presidente não gostaram do discurso e também estão usando as redes sociais para criticar o apresentador e a Globo.