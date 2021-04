Pedro Bial diz que só entrevista Lula ao vivo se ex-presidente usar detector de mentiras

Apresentador contou que o ex-presidente chegou a topar dar uma entrevista, mas apenas ao vivo

Reprodução/TV Cultura/15.04.2021 Pedro Bial falou em tom de brincadeira que usaria poligrafo em entrevista com Lula



O apresentador Pedro Bial virou assunto nas redes sociais nesta quinta-feira, 15, após comentar em que condições entrevistaria o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Durante sua participação no programa “Manhattan Connection”, da TV Cultura, o jornalista foi questionado pelo âncora Lucas Mendes sobre quem não toparia participar do “Conversa com Biel”, programa de entrevistas exibido na Globo que já contou com a participação de Barack Obama, William Bonner e Flordelis. Bial respondeu: “O Lula ele já até disse que ele gostaria de fazer o programa comigo, mas tinha que ser ao vivo. Pode até ser ao vivo, mas aí teria que ter um poligrafo [mais conhecido como detector de mentiras] acompanhando todas as falas dele”. A declaração do apresentador dividiu opiniões nas redes sociais e as principais críticas dos seguidores estão relacionadas ao fato de Bial já ter entrevistado, em 2019, Olavo de Carvalho, considerado o guru do governo de Jair Bolsonaro.

"O Lula já até disse que gostaria de fazer o programa comigo, mas tinha que ser ao vivo. Pode até ser ao vivo, mas teria que ter um polígrafo acompanhando todas as falas dele", responde o jornalista Pedro Bial (@PBiaL) no #ManhattanConnection pic.twitter.com/LZhBDRiY7H — TV Cultura (@tvcultura) April 15, 2021

Pedro Bial, que já deu espaço em seu programa até para o vigarista Olavo de Carvalho, diz que não entrevistaria Lula sem auxílio de um detector de mentiras. Pedro Bial parece seguir os passos do Alexandre Garcia. — Alexandre Estefan (@aleestefan) April 15, 2021

Pedro Bial, que já entrevistou Olavo de Carvalho, Flordelis, Collor, e o voraz leitor de biografias, Sérgio Moro, entre outros, nada mais fez do que tornar ainda mais clara a posição assumida pelo grupo Globo, de ignorar o que o líder político mais popular do Brasil tem a dizer. https://t.co/royg5QrxFu — andre (@AndreCoreu) April 15, 2021

Quando eu era criança via o Pedro Bial na Globo fazendo cobertura internacional e ficava maravilhado. Eu queria ser igual a ele quando crescer. Por isso fui estudar idiomas. Ainda bem que eu falhei miseravelmente nesse plano de ser igual ao Bial, né? — Caduzão Dazartes (@caduzaodamassa) April 15, 2021

Que bonito hein Pedro Bial… é por isso que eu prefiro o Titi — bia! (@bealima_s) April 15, 2021