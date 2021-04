Netflix anuncia nova produção com Leandro Hassum e primeiro filme brasileiro de ação da plataforma

‘Vizinhos’ terá Paulinho Gogó e Júlia Rabello no elenco, já ‘Casamento à Distância’ será protagonizado por Dan Ferreira e Dandara Mariana

Divulgação/Netflix/14.04.2021 Leandro Hassum vai protagonizar nova comédia da Netflix, 'Vizinhos'



A Netflix está planejando colocar novos filmes nacionais na plataforma de streaming e as novidades foram divulgadas nesta quarta-feira, 14, em um texto escrito pelo ator Leandro Hassum, que protagonizou “Tudo Bem no Natal que Vem” – filme que ficou no Top 3 dos títulos da mais assistidos pelos brasileiros na plataforma nos últimos 10 anos. O próximo projeto do ator no streaming é “Vizinhos”, comédia que conta a história de Walter, um homem que, após entrar em colapso por estresse, é orientado a ir viver em uma cidade pequena para ter paz, mas o plano vai por água abaixo por causa de um vizinho definido como “muito animado”. Maurício Manfrini, também conhecido como Paulinho Gogó, e Júlia Rabello também estão no elenco da produção.

Outra novidade é “Casamento à Distância”, filme que promete colocar à prova o amor e a confiança de um casal que está prestes a se casar. O longa será protagonizado por Dan Ferreira e Dandara Mariana. Hassum enfatizou que a Netflix não vai investir apenas em comédias e romances, a poderosa do streaming também prepara seu primeiro filme de ação totalmente brasileiro. “Carga Máxima” ainda não teve elenco e nem sinopse revelados, mas promete ter muita velocidade, perseguições e explosões. Para Hassum, as novidades mostram um reconhecimento da plataforma sobre a importância de disponibilizar produtos nacionais aos assinantes: “[Fico] feliz por ver que nosso talentoso audiovisual brasileiro voa cada vez mais alto, ganha reconhecimento mundo afora e impacta positivamente a vida de tanta gente”.