Petra Costa comemora indicação de documentário ao Oscar: ‘Viva o cinema brasileiro!’

A diretora Petra Costa celebrou a indicação de “Democracia em Vertigem” a Melhor Documentário no Oscar 2020. A lista oficial de indicados foi divulgada pela Academia nesta segunda-feira (13).

“Estamos extasiados pela Academia ter reconhecido a urgência de ‘Democracia em Vertigem’. Numa época em que a extrema direita está se espalhando como uma epidemia esperamos que esse filme possa ajudar a entender como é crucial proteger nossas democracias. Viva o cinema Brasileiro!”, escreveu Costa no Twitter.

Gracias companheiros!!! Thank you to all my companions in this journey!!! pic.twitter.com/lUekX1wYxp

— Petra Costa (@petracostal) January 13, 2020