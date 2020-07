Phoebe Waller-Bridge confirma que ‘Fleabag’ acabou: ‘Temos que deixar ela ir’

Criadora da série de comédia afirmou que personagem passou ‘por muita coisa’ e por isso não retornará para novos episódios

Reprodução Phoebe Waller-Bridge escreveu, dirigiu e estrelou 'Fleabag' para o Prime Video



Aclamada pelo público e crítica, a série de comédia “Fleabag” não retornará para novos episódios, reforçou a criadora Phoebe Waller-Bridge. A escritora e protagonista da produção já tinha afirmado que a segunda temporada era a última da série e, ao The Mirror, Waller-Bridge confirmou que “Fleabag” chegou ao fim de forma natural. “Acho que devemos deixar ela [Fleabag] ir. Ela está exausta”, disse.

“Ela tem passado por muita coisa, mas nós iremos trabalhar todos juntos novamente, então terá um espírito de ‘Fleabag’ para voltar”, completou Phoebe. No ano passado, a série foi a grande vencedora do Emmy e conquistou os troféus de “Melhor Série de Comédia”, “Melhor Atriz de Comédia” e “Melhor Direção”.

A história, que começou como um monólogo no teatro londrino, mostra a personagem-título no começo dos 30 anos que lida com a perda, casos amorosos, relações familiares e todo tipo de traumas com leveza e humor. Tudo isso quebrando a chamada “quarta parede”, conversando diretamente com o espectador.