Pitel vence prova do Anjo no ‘BBB 24’ e garante imunidade da semana

Sister também pode escolher outro participante para ganhar imunidade e não correr o risco de ir ao Paredão

Reprodução/Instagram/@BBB Giovanna Pitel é o Anjo da semana; além de garantir sua imunidade, ela também pode escolher outra pessoa para ganhar o benefício



A sister Giovanna Pitel conquistou o Anjo da semana neste sábado, 2, no Big Brother Brasil 2024. Após vencer a oitava prova do reality show, ela garantiu a imunidade para não ir ao Paredão. Apenas dez participantes foram selecionados para participar da prova, por sorteio. A prova foi dividida em três etapas, envolvendo sorte e pontaria. Os competidores que participaram da prova foram Davi Brito, MC Bin Laden, Beatriz Reis, Fernanda Bande, Michel, Giovanna Lima, Isabelle, Leidy Elin, Pitel e Alane. Cada etapa da prova exigia habilidades diferentes dos participantes, desde escolher números em um ônibus até arremessar argolas em alvos com pontuações variadas. Na fase final da prova, Giovanna, Leidy e Pitel se destacaram, acumulando 10, 25 e 45 pontos, respectivamente. Pitel foi a grande vencedora e se tornou o Anjo da Semana, garantindo imunidade e o direito de escolher participantes para o almoço e para o Castigo do Monstro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pitel 🤏🏽 (@pitelgiovanna)

*Reportagem produzida com auxílio de IA