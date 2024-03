Nível do Rio Acre sobe para 17,54 metros, e se aproxima da maior cheia da história do Estado

Governo federal solicitou e ministros chegam à capital Rio Branco na próxima segunda-feira, 4, para avaliar o quadro de risco e visitar áreas afetadas

Arquivo Pessoal/Sargento Júlio Matos 7º Batalhão da Polícia Militar do Acre Imagem captada com drone mostra residências da cidade de Tarauacá, no interior do Acre, afetadas pela cheia do rio que leva o mesmo nome do Estado



O nível do Rio Acre subiu e aumentou os riscos no estado do Acre, de acordo com informações do Serviço Geológico Brasileiro. Atingindo a marca de 17,54 metros em Rio Branco, situação de emergência se estende a 17 municípios, com pelo menos 11 mil desabrigados. O alerta é de que o nível do rio pode chegar a 17,8 m, aumentando os riscos de enchentes na capital. De acordo com o boletim de alerta, a previsão é que o nível alcance 17,8 m neste domingo, 3, o que eleva o risco de mais regiões da cidade serem atingidas com enchentes. A maior marca registrada foi em 2015, com 18,35 metros.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O governo do Acre anunciou que os ministros da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, devem chegar a Rio Branco na próxima segunda-feira, 4, para visitar as áreas afetadas pelas enchentes. Enquanto a situação se agrava em Rio Branco, o município de Xapuri, a 190 quilômetros da capital, registrou o recuo do rio, atingindo 16,78 metros. Na sexta-feira, a cidade havia alcançado a segunda maior marca da história, com 17,09 metros. Já em Brasiléia, a 230 quilômetros de Rio Branco, o Rio Acre está em 11,20 metros e com tendência de redução, diferente do que ocorreu no dia 28, quando chegou a 15,62 metros e atingiu um nível histórico na cidade.

*Reportagem produzida com auxílio de IA