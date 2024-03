União Europeia pede ‘cessar urgente das hostilidades’ na Faixa de Gaza

Mais de 100 civis foram mortos na última quinta-feira enquanto tentavam obter alimentos de um comboio de ajuda humanitária da ONU

O Serviço Europeu de Ação Externa divulgou neste sábado, 2, que durante a entrega de alimentos em Gaza, vários palestinos foram atingidos pelo Exército de Israel. O órgão pede ao Conselho de Segurança da ONU um “cessar urgente das hostilidades” para permitir a entrega de ajuda humanitária massiva. Mais de 100 civis foram mortos na última quinta-feira enquanto tentavam obter alimentos de um comboio, com vários sendo vítimas de disparos do Exército de Israel. O tiroteio contra civis é considerado injustificável pelo Serviço Europeu de Ação Externa.

A União Europeia solicitou uma investigação internacional independente para esclarecer os acontecimentos e responsabilidades. Israel é cobrado a cumprir as regras da lei internacional e proteger a distribuição de ajuda humanitária para civis em Gaza, onde a fome extrema é iminente. Moradores do norte de Gaza relatam dificuldades em encontrar alimentos para suas famílias, recorrendo a misturas de alimentos para animais com grãos para fazer pão. A UE condenou os ataques terroristas do Hamas e apoia o direito de defesa de Israel, mas pediu uma pausa humanitária para permitir a entrega de ajuda em larga escala.

