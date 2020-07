‘Luca’: Pixar revela título e imagem de próxima animação ambientada na Itália

Próximo título do estúdio tem estreia prevista para o segundo semestre de 2021 nos EUA

Divulgação/Pixar 'Luca' será o sucessor de 'Soul', que ainda não chegou aos cinemas por causa da pandemia de coronavírus



A Pixar anunciou nesta quinta-feira (30) a sua próxima animação, “Luca”, que será comandada pelo diretor Enrico Casarosa, o mesmo do curta “La Luna” (2011), e já divulgou a primeira imagem da produção. Na história, Luca será um menino que mora na Riviera Italiana e compartilhará uma aventura com o seu mais novo melhor amigo: um monstro marinho de outro mundo. A identidade verdadeira do amigo, no entanto, ameaça a amizade entre eles. O elenco de dubladores ainda não foi anunciado.

“Essa é uma história profundamente pessoal para mim, não somente por se passar na Riviera Italiana, onde cresci, mas porque o ponto central do filme é a celebração da amizade. As amizades da infância geralmente definem o curso de quem a gente quer se tornar e esses laços são o coração da história em ‘Luca'”, afirmou Casarosa em comunicado divulgado à imprensa. Com “La Luna”, também da Pixar, o diretor concorreu ao Oscar de 2012, mas não saiu vencedor na categoria de Melhor Curta Animado.

Segundo informações da Variety, “Luca” está previsto para chegar aos cinemas americanos em 18 de junho de 2021. Antes, a Pixar lança “Soul“, filme que teve a divulgação adiada por causa da pandemia de coronavírus e deve chegar, no Brasil, no primeiro semestre do ano que vem.