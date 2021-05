Plantão da Globo entra no ar por engano e assusta telespectadores

Quadro é conhecido por interromper a programação e trazer informações urgentes ao público; erro ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais

Reprodução/Rede Globo Vinheta do 'Plantão da Globo' foi ao ar durante um dos intervalos do 'Encontro'



Em um dos intervalos do “Encontro” desta terça-feira, 25, um trecho vinheta do “Plantão da Globo” foi ao ar. A exibição logo foi interrompida, mas os segundos em que a chamada esteve no ar foram suficientes para gerar alvoroço entre os internautas. O quadro, que é conhecido por interromper a programação e trazer informações urgentes aos telespectadores, deixou todo mundo em estado de alerta. Por isso, o assunto ficou entre os mais comentados no Twitter e ainda foi retomado por Fátima Bernardes após o comercial. “A trilha musical do plantão de jornalismo da Globo foi composta em 1991 pelo maestro João Nabuco. Eu fico impressionada com a força dessa composição porque ela roda e todo mundo para”, disse a apresentadora. Fátima aproveitou a oportunidade para contar uma experiência que teve com a trilha assustadora. “Eu já ouvi essa vinheta no cinema. Era o toque do celular de uma pessoa. Eu, como ainda trabalhava o Jornal Nacional, quase me agarrei no teto do cinema, pensando no que estaria acontecendo. Hoje também paralisei esperando o que vinha”, desabafou.