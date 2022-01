Pocah esclarece vídeo do ‘BBB 21’ sobre ‘pó’ e avisa: ‘Vou meter processo’

Cantora e ex-participante do reality usou as redes sociais para comentar sobre polêmica criada durante conversa com Carla Diaz

Reprodução/Twitter/@pocah Cantora usou seu perfil no Twitter para falar sobre o episódio na última edição do BBB



Quase um ano após o começo do ‘BBB 21‘, a cantora Pocah esclareceu um vídeo que gerou polêmica durante a exibição do reality. No vídeo em questão, a funkeira conversava com a atriz Carla Diaz sobre cuidados com o cabelo. Carla diz ter passado pó na cabeça, o que fez com que Pocah questionasse: “Você arrumou pó onde? Pó de maquiagem?”. Rindo, a atriz pergunta para a funkeira se ela nunca havia utilizado e Pocah diz que não. Os internautas interpretaram a fala de Pocah como se ela tivesse confundido o produto cosmético com cocaína e que, além disso, ela já teria consumido a droga. Em suas redes sociais, a funkeira esclareceu a situação, dizendo que esqueceu que a palavra pó pode ter diversas interpretações e avisou que vai processar quem continuar dizendo que ela usa drogas.

“Eu amo o vídeo que a Carla fala que passou pó no cabelo, mas eu preciso falar sobre a interpretação das pessoas em cima disso. Minha mão na boca e cara de ‘Putz, falei m*rda’ foi justamente pelo fato de ter esquecido que pó tem diversos sentidos e eu imaginei que iriam pensar que eu usava cocaína. E respondendo a pergunta de todos: não, nunca usei e nem usaria. Eu simplesmente não pensei no pó translúcido de maquiagem, eu sou muito desligada! Então parem de dizer que eu uso essa droga porque eu vou tacar processo no c* de todos vocês”, afirmou Pocah em seu Twitter.