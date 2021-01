Pocah esconde participação no ‘BBB 21’ e Anitta rebate: ‘Vou torcer para a Karol Conka’

Funkeira deixou um vídeo explicando para as amigas que não podia contar da sua participação

Reprodução/Instagram/pocah Pocah é uma das participantes do 'BBB 21'



Os participantes do “BBB 21” finalmente foram divulgados e uma das famosas que promete agitar o grupo “Camarote” é a cantora Pocah, que tentou esconder ao máximo que participaria do reality da Globo – inclusive das suas amigas. Anitta postou uns stories dizendo que estava chocada que ela não contou que participaria. “Olha o que essa desgraçada teve a audácia de fazer. Porque a gente tem um grupo no WhatsApps, eu, ela. Lexa, Rebecca, Gabi. A gente perguntou: ‘Amiga, você está indo? Você está confinada?’ Olha o que essa vaca fez”. A poderosa mostrou um vídeo que recebeu de Pocah após ter seu nome confirmado na atração. “Eu já tinha gravado o vídeo para te contar. Eu queria te contar, a língua estava coçando. A gente se falou várias vezes e eu já sabendo que ia, mas eu não podia te contar”, justificou a participante do “BBB”. “Então é isso, Pocah. Eu vou torcer para a Karol Conka”, brincou Anitta que, em seguida, falou que decidiu não assistir ao “BBB 21”. “São muitos amigos que eu amo demais e eu não quero ficar tendo que decidir para quem eu vou torcer”, disse a artista que é amiga da funkeira, da Karol e do Projota.

Pocah também deixou um vídeo para MC Rebecca: “Eu sei que você deve estar falando agora: ‘Mentirosa, mentiu para a gente’. Eu juro foi horrível para mim porque eu fiquei aqui quase falando, mas eu não podia. Espero que você me entenda e me perdoe por isso, não desista de mim. Se você está recebendo esse vídeo eu já devo estar confinada. Eu vou embarcar nessa, então me deseje sorte”. Rebecca foi compreensiva e disse nos stories: “Eu já sabia, mas sabia que ela não podia falar, então está tudo bem e agora vou ter que fazer multirão”. Ela também mandou um vídeo parecido para a cantora Lexa. Pelo visto o mutirão para a cantora ficar na casa vai ser grande.