‘Um deles fiquei em choque’, diz Pyong Lee sobre os participantes do ‘BBB 21’

Ex-BBB falou que descobriu alguns nomes confirmados e que sabe de dois famosos que foram eliminados

Reprodução/Instagram/pyonglee Pyong Lee falou que já esteve com quatro confirmados do 'BBB 21'



Finalmente chegou o dia em que serão divulgados os participantes do “BBB 21”. Mais uma vez, a atração vai misturar famosos com anônimos e a divulgação dos nomes começa nesta terça-feira, 19, a partir do intervalo do “Vale a Pena Ver de Novo”. O mágico e hipnotista Pyong Lee, que participou do “BBB 20”, aguçou ainda mais a curiosidade do público ao dizer que já confirmou alguns nomes que estarão no reality. “Um deles fiquei em choque. 26 quartos reservados. Ainda pode depender do teste de Covid. Um nome eu ainda não tinha visto. Um eu já sabia que estava confirmado. Um que não tenho certeza, mas as chances são gigantes. Dois nomes eliminados que já estavam confirmados”, escreveu o ex-BBB no Instagram. No enigma postado por Boninho nas redes sociais, o mágico circulou as letras “F”, “K” e “V” duas vezes. Pyong também anunciou que vai assistir ao BBB e fazer lives analisando a parte estratégica do jogo. Vale ressaltar que entre os nomes mais especulados pelo público estão: Fiuk, Camilla de Lucas, Kéfera e Pocah.