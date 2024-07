Polêmica em ‘The Boys’: episódio final muda de título após ataque a Trump

No universo explosivo de “The Boys”, as reviravoltas não se limitam apenas às telas. Recentemente, o título do episódio final da quarta temporada sofreu uma drástica mudança. Originalmente intitulado “Assassination Run”, o capítulo agora aparece no catálogo do Prime Video como “Final da 4ª Temporada”, um nome genérico que esconde a intensidade que a série costuma entregar. A alteração ocorreu em resposta ao ataque recente ao ex-presidente e atual candidato à presidência, Donald Trump, que escapou de uma tentativa de assassinato durante um comício na Pensilvânia. No idioma inglês, o termo “assassination” é geralmente associado a atentados políticos, o que motivou a mudança para evitar conotações indesejadas.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em comunicado oficial, o Prime Video comentou sobre as semelhanças inquietantes entre a narrativa de The Boys e os acontecimentos reais da política americana. Veja o texto na íntegra [via Instagram]:

“O episódio final da quarta temporada de The Boys contém cenas de violência política fictícia que podem ser perturbadoras para alguns espectadores, especialmente considerando os ferimentos e mortes trágicas ocorridas durante o atentado contra o ex-presidente Trump. The Boys é uma obra de ficção filmada em 2023, e qualquer semelhança com eventos reais é puramente coincidental e não intencional. A Amazon, a Sony Pictures Television e os produtores de The Boys condenam veementemente qualquer forma de violência na vida real.”

Para os fãs ansiosos, todas as quatro temporadas de “The Boys” estão disponíveis no Prime Video. A quinta temporada, que encerrará a série, ainda não tem data de estreia definida, mas promete manter a tradição de polêmicas e ação intensa.

Confira comunicado abaixo