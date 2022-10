Poliana Abritta leva tropeção ao vivo no ‘Fantástico’ e assusta telespectadores; assista

Jornalista se manifestou após quase cair no encerramento da atração dominical da Globo

Reprodução/Globo Poliana Abritta levou um tropeção no encerramento do 'Fantástico'



A apresentadora Poliana Abritta deu um susto nos telespectadores durante o encerramento do “Fantástico” no último domingo, 23. A jornalista da Globo, que comandou a atração sem sua parceira, a apresentadora Maju Coutinho, despediu-se do público e quando foi deixar o estúdio levou um tropeção e quase caiu. O público presenciou o momento, pois ainda estavam subindo os créditos da atração dominical. O tropeço não passou despercebido e repercutiu nas redes sociais. “Está tudo bem?”, questionou um seguidor. “Impressão minha ou a Poliana Abritta ia caindo agora ao sair do palco do ‘Fantástico’?! Vixe (risos)”, comentou outro. “Alguém mais viu a Poliana Abritta tropeçando quando acabou o ‘Fantástico’?”, postou uma pessoa. “Quase que a Poliana Abritta beijou o chão no final do ‘Fantástico’”, escreveu mais uma. A apresentadora se divertiu com a repercussão do seu tropeção ao vivo e comentou sobre o assunto nos stories do Instagram. “Passando para dar boa noite e para dizer que está tudo bem por aqui. Beijo e até domingo que vem”, disse Poliana segundo o riso. Assista ao momento em que a apresentadora tropeçou:

Caralho a

poliana abritta quase caiu k #Fantastico pic.twitter.com/DOrRU9S4B7 — O Jean Claude 🇧🇷 (@LeandroG2p0) October 24, 2022

Impressão minha ou a Poliana Abritta ia caindo agora ao sair do palco do #Fantástico ?! Vixe kkkk — Kleber Sá (@klebersaol) October 24, 2022

Poliana Abritta, tá tudo bem? 😅 — L.A (@2lacosta1) October 24, 2022

Alguém mais viu a Poliana Abritta tropeçando quando acabou o fantástico? 😂😂 .. — Hebert (@hebert_nunes) October 24, 2022