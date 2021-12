Globo explica por que Poliana Abritta precisou ser afastada do ‘Fantástico’

Apresentadora teria sido substituída às pressas pela jornalista Ana Paula Araújo no último domingo, 26

Reprodução/Globo/27.12.2021 Poliana Abritta não apresentou o 'Fantástico' após ter contato com pessoa com Covid-19



A ausência de Poliana Abritta no “Fantástico” do último domingo, 26, não passou despercebida pelo público. Isso porque, a apresentadora apareceu nas chamadas da atração dominical que foram exibidas na programação da Globo na última semana. Após o site TV Pop noticiar que ela foi substituída às pressas porque a seu marido, o jornalista Chico Walcacer, apresentou sintomas gripais, a Globo decidiu se pronunciar. Em nota enviada à Jovem Pan, a emissora carioca informou que Poliana testou negativo para a Covid-19, mas, seguindo os protocolos da Globo, ela foi afastada da atração por ter tido contato com uma pessoa infectada pelo vírus. Ana Paula Araújo comandou sozinha o “Fantástico” do último domingo e o programa da próxima semana será apresentado por Maju Coutinho, que já estava escalada para trabalhar no plantão de ano novo. Nas redes sociais, Poliana postou uma foto sorrindo e escreveu: “Nada de sofá, vou me aninhar é na rede para esperar o Show da Vida que hoje está no comando da querida Ana Paula Araújo”. A apresentadora do “Bom Dia Brasil” deu a entender que teve que antecipar seu retorno. “Fim da folga! Logo mais tem Show da Vida, espero todo mundo!”, publicou Ana Paula no Instagram.