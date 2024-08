Por que a série Acolyte foi cancelada com apenas uma temporada? 

Cancelamento da produção do universo Star Wars pegou muitos assinantes da Disney+ de surpresa

Divulgação/Star Wars+ A série "Acolyte" não conquistou a audiência



“Acolyte”, série do universo Star Wars original do Disney+, foi cancelada e pegou muitos assinantes de surpresa. Protagonizada por Amandla Stenberg, a produção da Lucasfilm foi adorada por muitos e criticada por outros, o que resultou em uma baixa audiência, segundo o Deadline. Na trama, Amandla interpreta irmãs gêmeas que se veem envolvidas pela Ordem Jedi. Com oito episódios, a história ganha muitas reviravoltas interessantes, mas não foi o suficiente para manter a audiência em alta. Após um inventivamente de US$ 100 milhões, a produção não conseguiu se manter entre as séries mais assistidas da plataforma, o que resultou no cancelamento.