‘Power Couple 6’: Público acusa Mussunzinho de agressão e pede expulsão; veja

Ator teria esbarrado propositalmente em Matheus Sampaio, com quem tem um desafeto no jogo

Reprodução/Record TV Mussunzinho e Karol podem ser expulsos do 'Power Couple 6' por agressão



O ator Mussunzinho está sendo acusado de agressão pelo público, que nas redes sociais está pedindo sua expulsão do “Power Couple 6”. No vídeo que viralizou no Twitter nesta segunda-feira, 13, o artista aparentemente esbarra em Matheus Sampaio quando está saindo da Mansão Power e o parceiro de Brenda Paixão entrando. Para os telespectadores, esse esbarrão foi proposital. O ato de Mussunzinho pode ser considerado um empurrão e, assim, gerar uma expulsão, pois agressão física é algo proibido no jogo. A Jovem Pan entrou em contato com a Record TV, mas ainda não obteve retorno. Vale ressaltar que o clima entre os casais Mussunzinho e Karol e Brenda Paixão e Matheus anda tenso há algum tempo. Na semana passada, eles tiveram uma discussão calorosa na cozinha. Em certo momento, a ex-participante do “Brincando com Fogo” jogou uma garrafinha de água nos adversários. O ator se descontrolou, foi para cima do casal e precisou ser controlado pelos outros jogadores da casa. Karol também perdeu a cabeça com as provocações da ruiva e, ao ser segurada para não agredir a rival, jogou um prato no chão. A atitude assustou Brenda, que foi retirada do local por Matheus.

tá gravado sim mussunzinho segue aqui o vídeo de um dos empurrões MUSSUNZINHO EXPULSOpic.twitter.com/B8BruRl6Go — lucas ❤️‍🔥 #PowerCouple (@Iucascomenta) June 13, 2022

Mesmo q mussunzinho não seja expulso, ele tem q levar uma punição MUSSUNZINHO EXPULSO#PowerCouple — Flora 42,89% 🏁❤️‍🔥 (@FloraJwq) June 13, 2022

diego grossi foi expulso por muito menos só ontem mussunzinho ameaçou bretheus dizendo que quando eles dormisse ia perturbar, karol jogou o prato em direção a brenda colocando em risco a integridade física da participante, e as ameaças do mussunzinho continuam — lucas ❤️‍🔥 #PowerCouple (@Iucascomenta) June 9, 2022

Claramente o Mussunzinho deu a onbrada no Matheus de propósito. MUSSUNZINHO EXPULSO pic.twitter.com/YnnbujSeC5 — Rafael Silva ❤‍🔥 42,89%❤‍🔥 (@eufaex) June 13, 2022

A produção realmente deveria tomar alguma providência sobre tudo isso que envolve o Mussunzinho e o Matheus e por um fim nessa situação SÉRIA. #PowerCouple MUSSUNZINHO EXPULSO — nandes❤️‍🔥 (@flopadinhow) June 13, 2022

Não é a primeira vez que esse casal ameaçam a integridade física de outro participante, vai deixar isso acontecer até quando @rocarelli ? MUSSUNZINHO EXPULSO#PowerCouple#Bretheus pic.twitter.com/SkUJWIXJ3x — twitaeduu (@LuisEdu73074209) June 13, 2022